Barış Alper Yılmaz: "Kazanacağız ve ülkemize mutlu döneceğiz" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Barış Alper Yılmaz: "Kazanacağız ve ülkemize mutlu döneceğiz"

Barış Alper Yılmaz: "Kazanacağız ve ülkemize mutlu döneceğiz"

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, AZ Alkmaar ile oynayacakları UEFA Avrupa Ligi maçına dair açıklamalarda bulundu. İyi analiz yaptıklarını ve maça odaklandıklarını vurgulayan Yılmaz, kazanma hedefinde olduklarını belirtti.

12.02.2025 22:28  Güncelleme: 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GALATASARAYLI futbolcu Barış Alper Yılmaz, "Rakibimizi biliyoruz. İyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. İki ayaklı bir maç olduğunu biliyoruz. Yarın ki maça odaklanmış durumdayız. Kazanacağız ve ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Umarım kazanırız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını ifade eden Barış Alper Yılmaz, "Seyahatler zor oluyor. Burada bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamın söylediği gibi yarın zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi biliyoruz. İyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. İki ayaklı bir maç olduğunu biliyoruz. Yarın ki maça odaklanmış durumdayız. Kazanacağız ve ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Umarım kazanırız" ifadelerinde bulundu.

'BİZ GENÇ OYUNCULAR ONLARDAN GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENİRSEK NE MUTLU BİZİM ADIMIZA'

Takımda çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Morata çok büyük bir oyuncu. Osimhen ve Mertens gibi gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bunlar bize saha içerisinde çok yardımcı oluyor. Biz genç oyuncular onlardan güzel şeyler öğrenirsek ne mutlu bizim adımıza. Onlarla beraber oynadığımız için çok şanslıyız, onlar da benimle oynadığı için" yorumlarında bulundu.

'ŞU AN BURADA OTURABİLİYORSAM KULÜBÜM VE HOCAM SAYESİNDE'

Gelişiminde teknik direktör Okan Buruk'un etkisi olduğunu da ifade eden milli oyuncu, "Tek başıma yaptığım bir şey değil. Burada hocam çok büyük bir rol oynuyor. Şu an burada oturabiliyorsam kulübüm ve hocam sayesinde. Gerçekten bu özellikleri hocam sayesinde ön plana çıkardım. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman çekinmedim. Bu benim karakterim. Hocam nerede bana şans verirse orada takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bu da böyle devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Az Alkmaar, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz: 'Kazanacağız ve ülkemize mutlu döneceğiz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtları yayınladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 9 ilimizde eğitime kar arası 9 ilimizde eğitime kar arası
20:06 ABD Başkanı Donald Trump’tan Putin’e telefon ABD Başkanı Donald Trump'tan Putin'e telefon
19:18 Naci Görür’den Çanakkale’nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın Naci Görür'den Çanakkale'nin uykularını kaçıracak uyarı: Hiç kendinizi aldatmayın
09:31 İşçi servisiyle pikap birbirine girdi 1’i ağır 9 yaralı İşçi servisiyle pikap birbirine girdi! 1'i ağır 9 yaralı
09:30 Altın fiyatlarında endişeler artıyor Altın fiyatlarında endişeler artıyor
09:20 Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday Galatasaray-Fenerbahçe derbisi hakemi için sürpriz aday
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
09:03 PKKKCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı PKK/KCK propagandası yapan 8 şüpheli gözaltına alındı
09:02 Survivor tarihinde bir ilk Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı
08:51 Çocuk parkında 176 bomba bulundu Çocuk parkında 176 bomba bulundu
08:44 Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı Olaylı maçı VAR hakemi hakkında karar çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 23:10:10. #1.12#
SON DAKİKA: Barış Alper Yılmaz: "Kazanacağız ve ülkemize mutlu döneceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.