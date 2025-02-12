Barış Alper Yılmaz: "Kazanacağız ve ülkemize mutlu döneceğiz"

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GALATASARAYLI futbolcu Barış Alper Yılmaz , "Rakibimizi biliyoruz. İyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. İki ayaklı bir maç olduğunu biliyoruz. Yarın ki maça odaklanmış durumdayız. Kazanacağız ve ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Umarım kazanırız" dedi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olacağını ifade eden Barış Alper Yılmaz, "Seyahatler zor oluyor. Burada bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Hocamın söylediği gibi yarın zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizi biliyoruz. İyi analiz yaptık. Bugün de çok iyi çalıştık. İki ayaklı bir maç olduğunu biliyoruz. Yarın ki maça odaklanmış durumdayız. Kazanacağız ve ülkemize mutlu bir şekilde geri dönmek istiyoruz. Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maç. Umarım kazanırız" ifadelerinde bulundu.

'BİZ GENÇ OYUNCULAR ONLARDAN GÜZEL ŞEYLER ÖĞRENİRSEK NE MUTLU BİZİM ADIMIZA'

Takımda çok kaliteli oyunculara sahip olduklarını dile getiren 24 yaşındaki oyuncu, "Morata çok büyük bir oyuncu. Osimhen ve Mertens gibi gerçekten çok kaliteli oyunculara sahibiz. Bunlar bize saha içerisinde çok yardımcı oluyor. Biz genç oyuncular onlardan güzel şeyler öğrenirsek ne mutlu bizim adımıza. Onlarla beraber oynadığımız için çok şanslıyız, onlar da benimle oynadığı için" yorumlarında bulundu.

'ŞU AN BURADA OTURABİLİYORSAM KULÜBÜM VE HOCAM SAYESİNDE'

Gelişiminde teknik direktör Okan Buruk'un etkisi olduğunu da ifade eden milli oyuncu, "Tek başıma yaptığım bir şey değil. Burada hocam çok büyük bir rol oynuyor. Şu an burada oturabiliyorsam kulübüm ve hocam sayesinde. Gerçekten bu özellikleri hocam sayesinde ön plana çıkardım. Kendime çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman çekinmedim. Bu benim karakterim. Hocam nerede bana şans verirse orada takımıma katkı sağlamak istiyorum. Bu da böyle devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.