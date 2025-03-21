Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor - Son Dakika
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Spor

Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor

Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Son 2.5 sezonda gösterdiği performansla dikkat çeken Barış Alper, astronomik bir bedelle transfer edilmeye hazır. Eğer 40 milyon euroluk satış gerçekleşirse, Türk futbol tarihinin ihracat rekoru kırılacak.

21.03.2025 14:07
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Süper Lig devi Galatasaray, 24 yaşındaki yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kendisini her hafta geliştirip performansını sürekli yukarıda tuttuğu için, maaşına her sezon önemli ölçüde zamlar yapılan Barış Alper, geçtiğimiz ara transferde gelen 25 milyon euro'luk tekliflere rağmen gönderilmemişti.

Kariyerinde Avrupa hedefi olan Barış Alper de Galatasaray'ın kararına saygı duymuştu. Bu yaz Barış Alper'i göndermeye hazırlanan Galatasaray, 40 milyon eurodan aşağı gelecek bir teklifi kabul etmeyecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Ayrıca, Barış Alper için 30 milyon euro üzeri bonservis ödemeye hazır kulüplerin olduğu da sarı kırmızılı yönetimin kulağına çalındı. Galatasaray, Barış Alper'i 40 milyon euroluk satış rakamını yakalarsa Türk futbol tarihinin ihracat rekorunu kıracak.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, İhracat, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Aydın Gökmen:
    4 milyon verene verin 40 kim vercekmiş buna 120 50 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    fenerin 5 çöpüne 1 barış yeter 48 70 Yanıtla
  • Necati Çolak :
    Ardaya bu parayı vermediler Barış'a mı 40 milyon euro verecekler adam sadece çok koşuyor yetenek kısıtlı öyle hipodrom da da atlar koşuyor bu işler sadece koşmayla olmuyor yetenekte olacak 72 30 Yanıtla
  • Acelexi72:
    Bu kadar saf olmayın, teklif yok, o yok bu yok, niye gelin güvey oluyorsunuz, 57 14 Yanıtla
  • serhat ali:
    bir gün gelecek, gs bunu kapı önü edecek ve bu yıldız hızlı bir şekilde alt lige kadar düşecek göreceksiniz. 44 19 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    bu haber şaka amaçlı yapıldı 39 12 Yanıtla
  • Emir Emir:
    YOK AZ OLMUŞ 70 MİLYON İSTEYİN,AVRUPALI SCOUTLAR FUTBOLCUNUN ÖZEL HAYATI,SAHA İÇİNDEKİ DAVRANIŞLARI,KULÜBEDEKİ DAVRANIŞLARINA BAKIYORLAR,KENDİNİ YERE ATIYORMU,SAHA İÇİNDE MESLEKTAŞINA HİLE YAPIYORMU DİYE CANLI İZLİYORLAR.AYRICA SOSYAL MEDYA,GAZETE HABERLERİ İLE PİYASA BELİRLEYİP TRANSFER YAPMIYORLAR.7-8 MİLYON VERİRLERSE UÇAK BİLETİ PARASINIDA SİZ VERİN. 40 10 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    o paraya satılsın ben hiç bir bilmiyorum 27 10 Yanıtla
  • kubilay dönmez:
    2 milyon TL etmez…çapsız sistem bilmez sadece başı kopmuş tavuk gibi sağa sola koşar o kadar 7 8 Yanıtla
  • Burak Pamuk:
    objektif olarak baktığımızda fiziki olarak çok iyi ama yetenek olarak ve son pas, vuruş olarak çok kısıtlı bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. kendini geliştirirse bu paraları eder ama şuanda bu ücretleri vereceklerini zannetmiyorum hiçbir kulübün 7 4 Yanıtla
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