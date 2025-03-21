Barış Alper Yılmaz Türk futbol tarihine geçiyor

Süper Lig devi Galatasaray, 24 yaşındaki yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz için 40 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Kendisini her hafta geliştirip performansını sürekli yukarıda tuttuğu için, maaşına her sezon önemli ölçüde zamlar yapılan Barış Alper, geçtiğimiz ara transferde gelen 25 milyon euro'luk tekliflere rağmen gönderilmemişti.

Kariyerinde Avrupa hedefi olan Barış Alper de Galatasaray'ın kararına saygı duymuştu. Bu yaz Barış Alper'i göndermeye hazırlanan Galatasaray, 40 milyon eurodan aşağı gelecek bir teklifi kabul etmeyecek.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇECEK

Ayrıca, Barış Alper için 30 milyon euro üzeri bonservis ödemeye hazır kulüplerin olduğu da sarı kırmızılı yönetimin kulağına çalındı. Galatasaray, Barış Alper'i 40 milyon euroluk satış rakamını yakalarsa Türk futbol tarihinin ihracat rekorunu kıracak.