Barış Alper Yılmaz: Yenemeyeceğimiz takım yok

17.02.2026 23:54
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Juventus maçı sonrasında konuştu. İyi mücadele ettiklerini belirten milli oyuncu, ''Hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasaray'da milli futbolcu Barış Alper Yılmaz, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

''YENEMEYECEĞİMİZ TAKIM YOK''

Yenemeyecekleri takım olmadığını ifade eden Barış Alper Yılmaz "Çok mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik saha içerisinde. Bireyselden ziyade takım önemli olan. İyi mücadele ettik. Dün söylemiştim, hocamızın söylediği taktiği uygularsak yenemeyeceğimiz takım yok. Ben de takıma katkı sağlamaya çalışıyorum. Umarım taraftarımıza güzel bir maç izletmişizdir." dedi.

''GÜCÜME GÜÇ KATIYOR''

Performansı hakkında konuşan milli yıldız, "Çok çalışıyorum. Tek düşüncem takıma faydalı olabilmek. Elimden geldiğince katkı sağlamak istiyorum. Taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Onların desteği gücüme güç katıyor. Onlara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

