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"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! - Son Dakika

"Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı!

12.12.2021 17:35

TFF 3. Lig 2. Grup'ta "barış ve kardeşlik" için güvercin uçurularak başlayan İskenderunspor-Redoks Darıca Gençlerbirliği maçı kavgayla sona erdi. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki tarafı, sahaya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı. İskenderunspor Üst Yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink de sahaya girerek oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

İskenderun 5 Temmuz Stadı'ndaki 16. hafta karşılaşması öncesi futbolcular, ellerinde beyaz güvercinle sahaya çıktı. Seremoni öncesi futbolcular, "barış ve kardeşlik" için gökyüzüne güvercin bıraktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

İlk yarısı Darıca Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanan maç, İskenderun ekibinin uzatma dakikalarında bulduğu beraberlik golüyle 1-1 bitti. Maçın ardından iki takım oyuncuları ve yedek kulübeleri arasında kavga çıktı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran iki tarafı, sahaya giren polis ekipleri güçlükle ayırdı. İskenderunspor Üst Yöneticisi (CEO) Jan Olde Riekerink de sahaya girerek oyuncularını soyunma odasına gönderdi.

Barış ve kardeşlik için güvercin uçurmuşlardı!

Darıca Gençlerbirliği, İskenderun, Polis, CEO, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Barış ve kardeşlik' için güvercin uçurmuşlardı! - Son Dakika Spor


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