Bartın\'da Galatasaray Coşkusu

Bartın'da Galatasaray taraftarları Muslera'nın penaltı kullandığı anlarda büyük sevinç yaşadı. Meşale ve havai fişek gösterileri şampiyonluğu kutlayan taraftarlara bir siyahi taraftar da halay çekerek eşlik etti.

Süper Lig'de Kayserispor ile oynayan Galatasaray'ın taraftarları, Bartın'da kafelerde maçı izledi. Yüzlerce taraftar, maçın son dakikalarında Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera'nın penaltıdan kullandığı anlarda büyük coşku yaşadı. Penaltının gole dönüşmesinin ardından büyük sevinç yaşayan taraftarlar, maçın bitiminin ardından sevinci katlandı.

25. kez şampiyon olarak formasına 5. yıldızı takmayı hak eden Galatasaray taraftarları maçın bitiş düdüğünün ardından sokaklara çıktı.

Havai fişek gösterisi

Meşale ve havai fişeklerle şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, oyun havaları eşliğinde oynayarak, halaylar çekti.

Galatasaray taraftarlarına bir siyahi taraftar da eşlik etti. - BARTIN