Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı - Son Dakika
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Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı

15.10.2022 20:31

Süper Lig'de oynanan Konyaspor-Gaziantep FK maçında konuk ekip futbolcuları ve hakemler, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenleri seremoniye baretle çıkarak andı.

Dün akşam Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. TFF, bu hafta oynanacak tüm futbol müsabakalarında 1 dakikalık saydı duruşunda bulunulacağını açıklarken, Konyaspor- Gaziantep FK maçında tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.

SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR

Konyaspor'un sahasında oynanan mücadelede Gaziantep FK futbolcuları ve hakemler, hayatını kaybeden 41 madencimizi anmak için sahaya baretle çıktı. Herkesi duygulandıran anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Konya'da tüyleri diken diken eden an! Futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
Konya'da tüyleri diken diken eden an! Futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı

NE OLDU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti.

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Son Dakika Spor Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı - Son Dakika
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