Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı

O maden ocağında ihmal mi var? Ölen madencinin ablası Erdoğan'a dert yandı

Dün akşam Bartın'da Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti. TFF, bu hafta oynanacak tüm futbol müsabakalarında 1 dakikalık saydı duruşunda bulunulacağını açıklarken, Konyaspor- Gaziantep FK maçında tüyleri diken diken eden anlar yaşandı.

SAHAYA BARETLE ÇIKTILAR

Konyaspor'un sahasında oynanan mücadelede Gaziantep FK futbolcuları ve hakemler, hayatını kaybeden 41 madencimizi anmak için sahaya baretle çıktı. Herkesi duygulandıran anlar, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

NE OLDU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında dün saat 18.15'te grizu patlaması meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında yaşanan faciada 41 madenci hayatını kaybetti.