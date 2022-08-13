5. İslami Dayanışma Oyunlarından bir altın da Zeynep Yetgil'den geldi - Son Dakika
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5. İslami Dayanışma Oyunlarından bir altın da Zeynep Yetgil'den geldi

13.08.2022 15:42
5. İslami Dayanışma Oyunlarından bir altın da Zeynep Yetgil'den geldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, 5. İslami Dayanışma Oyunları güreş müsabakalarında 55 kiloda altın madalya aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil, 5. İslami Dayanışma Oyunları güreş müsabakalarında 55 kiloda altın madalya aldı.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunlarında Bartın Üniversitesine (BARÜ) ikinci altın madalya geldi. BARÜ mezunu Buse Tosun'un güreş müsabakalarında 74 kiloda elde ettiği birinciliğin ardından BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Zeynep Yetgil de altın madalyaya ulaştı. Kadınlar 55 kiloda Zeynep Yetgil, finalde Özbekistan'dan Akhmedova Shokhida'yı geçerek birincilik kürsüsüne çıktı.

Elde ettiği başarıdan dolayı genç milli sporcu Zeynep Yetgil'i tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi mezunları ve öğrencileri olan genç sporcularımız elde ettikleri derecelerle göğsümüzü kabartıyor. Milli sporcularımız katıldıkları tüm müsabakalarda ülkemizin bayrağını gururla dalgalandırıyor, Türk sporuna değer katmaya devam ediyor. Bu öğrencilerimizden biri olan Zeynep Yetgil de başarılarına bir yenisini daha eklemeyi başardı. Milli sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu. - BARTIN

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Kaynak: İHA

Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 5. İslami Dayanışma Oyunlarından bir altın da Zeynep Yetgil'den geldi - Son Dakika

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