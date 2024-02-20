Bartın Üniversitesi Öğrencisi Zeynep Yetgil Avrupa Güreş Şampiyonasında Bronz Madalya Kazandı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) öğrencisi milli sporcu Zeynep Yetgil, Avrupa Güreş Şampiyonasında kadınlar 53 kiloda bronz madalya kazandı.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonasında mücadele eden Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi mezunu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencisi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Milli güreşçi, bronz madalya müsabakalarında yarıştığı Macar rakibi Stalvira Orshush'u 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, milli güreşçi Zeynep'i kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında milli sporcuyu kutlayarak "Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonasında 53 kiloda bronz madalya elde eden güreşçimiz Zeynep Yetgil'i kutluyorum. Milli güreşçilerimizin kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Şampiyonada 3 madalya BARÜ sporcularından
Türkiye Kadınlar Güreş Milli Takımı, toplamda kazandığı 5 madalya ile şampiyonayı takım halinde ikinci olarak tamamladı. Şampiyonada 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ise Milli takımda mücadele eden BARÜ'lü milli güreşçilerden geldi. 68 kiloda mindere çıkan Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya, 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz gümüş madalya ve Zeynep Yetgil ise bronz madalya kazanarak milli takım toplam puanına sundukları katkıyla BARÜ'nün gururu oldu.
"Türk sporuna değer katan yeni başarılar elde ettik"
Avrupa Güreş Şampiyonasında ülkemizi başarıyla temsil eden milli sporcuları tebrik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Ulusal ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi, en iyi şekilde temsil eden gençlerimizle Türk sporuna değer katan yeni başarılar elde ediyoruz. Şampiyonada başarılarına bir yenisi daha ekleyerek Avrupa üçüncülüğü elde eden öğrencimiz Zeynep Yetgil'i tebrik ediyorum. Ayrıca Kadınlar Güreş Milli Takımına, kazandıkları 3 madalya ile Avrupa ikinciliği getiren BARÜ'lü milli güreşçilerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin nitelikli eğitimindeki özverili çalışmaları için Spor Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Bilal Demirhan ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürümüz Prof. Dr. M. Sabri Gök'e teşekkür ediyorum. Bizleri daima daha iyisi için teşvik eden Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Sayın Osman Aşkın Bak'a ve yakın ilgileri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve tüm YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN
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