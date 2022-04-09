Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba... - Son Dakika
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Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba...

09.04.2022 11:11

Spor yazarı Mehmet Demirkol, Socrates dergisinin YouTube yayınında müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray'ın en iyi santraforunu sordu. Bir süre sessiz kalan ve konuşamayan Büyükçağlayan, Hakan Şükür diyemedi ve "Söyleyemiyoruz adını galiba..." diye bir yanıt verdi.

Spor yazarı Mehmet Demirkol'un programında konuk ettiği müzisyen ve oyuncu Bartu Küçükçağlayan ile arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

HAKAN ŞÜKÜR'ÜN ADINI SÖYLEYEMEDİ

Programda Mehmet Demirkol, Bartu Küçükçağlayan'a Galatasaray tarihinin en iyi santraforunu sordu. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Küçükçağlayan, bu soru karşısında bir süre duraksadıktan sonra FETÖ firarisi Hakan Şükür dememek için, "Söyleyemiyoruz adını galiba" ifadesini kullandı.

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Son Dakika Spor Bartu Küçükçağlayan, 'Hakan Şükür' diyemeyince sosyal medyada gündem oldu: Söyleyemiyoruz adını galiba... - Son Dakika


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