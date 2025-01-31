Bartuğ Elmaz, Maribor\'a Kiralandı

Spor

Slovenya ekiplerinden Maribor, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki futbolcusu Bartuğ Elmaz'ı sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Sloven kulübünün resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Bartuğ Elmaz'ın, İsviçre ve Belçika'dan çok sayıda teklif olmasına rağmen Maribor'u seçtiği ifade edilirken, transferde etkili olan Acun Ilıcalı'ya da teşekkür edildi.

Bartuğ ise imza sonrası yaptığı açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübün hedeflerine ulaşması için elimden geleni yapacağım" dedi.