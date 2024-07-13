Bartuğ Elmaz: Mourinho'nun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bartuğ Elmaz: Mourinho'nun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım

Geniş Video İzle

Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Strasbourg'u 4-0 mağlup ettikten sonra açıklamalarda bulundu. Elmaz, Mourinho'nun kendisine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirterek, takımının hedefinin Avrupa olduğunu ve Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek hayalini paylaştı.

13.07.2024 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Fenerbahçe forması giyen Bartuğ Elmaz, "Mourinho'nun geldiği ilk gün çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam da bana güvendi, şans verdi. Verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Takımıma yararlı olduysam ne mutlu bana. Umarım inşallah bu sezon benim sezonum olur" dedi.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki orta sahası Bartuğ Elmaz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Bartuğ Elmaz, "14 gündür günde çift idmanla yoğun bir kamp geçirdik. Gerçekten çok iyi ve yoğun çalışıyoruz. Bugün de ilk yarıyı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. İyi mücadele ettik. Güzel bir skor da alarak kampımızı en iyi şekilde bitirdik" ifadelerini kullandı.

"MOURİNHO'NUN VERDİĞİ ŞANSI EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEYE ÇALIŞTIM"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyleyen Bartuğ, "Tabii ki Mourinho'nun geldiği ilk gün çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam da bana güvendi, şans verdi. Verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım. Takımıma yararlı olduysam ne mutlu bana. Oyun kurmada ve baskıda sürekli kenardan bana uyarılarda bulunuyor. Bu da beni önemsediğini ve beğendiğini hissettiriyor. Ben de onun verdiği direktifleri en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Umarım inşallah bu sezon benim sezonum olur" şeklinde konuştu.

Hedefinin Avrupa olduğunu belirten 21 yaşındaki futbolcu, "Benden önce Arda Güler çıkmıştı. Benim de çok çalışarak, mücadele ederek, takımıma yardımcı olarak, elimden gelenin en iyisini yaparak hedefim tabii ki Avrupa" sözlerini sarf etti.

"HAYALİM ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYMEK"

Şampiyonlar Ligi'nde forma giyme hayalinin olduğunu da aktaran genç futbolcu, "Bence tabii ki daha eksiklerimiz var ama gün gün geliştiğimizi düşünüyorum. Önümüzde bir hazırlık maçı daha var. Onu da en iyi şekilde atlatıp Şampiyonlar Ligi maçına en iyi şekilde hazırlanıp turu geçmek istiyoruz. Benim hayalim de Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek" diyerek sözlerini noktaladı.

Bartuğ Elmaz: Mourinho\'nun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım
Kaynak: DHA

Strasbourg, Fenerbahçe, Avusturya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartuğ Elmaz: Mourinho'nun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar, Avrupa başkentleri olacak
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
17:07 Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar: Refah Market kentimize hayırlı olsun
16:51 Jose Mourinho’dan Dusan Tadic’e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın Jose Mourinho'dan Dusan Tadic'e yeni görev: Artık o mevkide oynayacaksın
16:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
16:12 Kaza değil cinayet Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış Kaza değil cinayet! Sokaktaki elektrik kaçağı daha önce de can almış ama yetkililer kılını kıpırdatmamış
15:57 Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses’i yerden yere vurdu Şiddet itirafıyla olay yaratan Dilan Çıtak, İbrahim Tatlıses'i yerden yere vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 23:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bartuğ Elmaz: Mourinho'nun verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement