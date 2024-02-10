Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir golleri erken yemeseydi bence daha zor bir maç olurdu. Goller erken geldi" dedi.
Süper Lig'in 25'inci haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki takımı da mücadelesinden dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Çarşamba günü yüksek tempoda, 120 dakikalık bir kupa maçı oynadık. Dolayısıyla yorgunluk da var ama gayet güzel bir mücadele oldu. Oyuncularımızı performansından dolayı tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Baktığınızda kupayla beraber 14 haftadır 2 mağlubiyetimiz var, biri Fenerbahçe'ye biri de Galatasaray'a. Galatasaray ve Fenerbahçe bütçe olarak da her anlamda da diğer takımlardan kopmuş durumda. Buna rağmen mücadelenin ben çok iyi geçtiğine inanıyorum. Bundan sonraki süreçte artık önümüzdeki maçlara bakmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
"GALATASARAY'LA ARAMIZDA EN UFAK PARA KONUŞMASI OLMADI"
Başkan Gümüşdağ, sezon başında Galatasaray'dan kiralanan Fransız futbolcu Leo Dubois'nın ikinci transfer tescil döneminde Galatasaray tarafından geri istendiği fakat kendilerinin 1 milyon Euro talep ettikleriyle ilgili çıkan haberlerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"Dubois, sezon başı planlamamızda transferin son dakikası, Galatasaray kontenjanı boşaltmaya çalışıyorken teklif geldi. Biz de Dubois iyi bir oyuncu olduğu için kendi oyuncumuzun sözleşmesini feshedip Dubois'yı kadromuza dahil ettik. Ben yine o zaman bizim asbaşkanımıza sezon sonuna kadar bizim planlamamızda olmalı eğer yarım sezonluk veriyorlarsa hiç böyle bir sözleşmeye girmeyelim demiştim. Sezon sonuna kadar kiralama yapabiliriz siz de planlamanızı ona göre yapabilirsiniz dediler. Biz de ona göre planlama yaptık. Şu ana kadar gerek Erden Timur gerekse Başkan Dursun Özbek ile yaptığımız konuşmalarda aramızda bir para konuşması olmadı, olamaz da. Oyuncu, Galatasaray'ın oyuncusu ama sezon sonuna kadar da bizim kiralık oyuncumuz. Biz planlamamızda böyle bir oyuncuyu veremeyiz diye söyledik, Dursun Bey de bunu çok doğal karşıladı. Aramızda en ufak bir para konuşması olmadı. Nereden çıkıyor, nasıl yazılıyor bilmiyorum."
"BAŞAKŞEHİR GOLLERİ ERKEN YEMESEYDİ BENCE DAHA ZOR BİR MAÇ OLURDU"
Başakşehir'in müsabakanın 66'ncı dakikasında attığı golün VAR incelemesi sonrası iptal edilmesiyle alakalı da görüş belirten Gümüşdağ, "Başakşehir golleri erken yemeseydi bence daha zor bir maç olurdu. Goller erken geldi. Arkasından da tabii önde değil de daha gerilerde bir ofsayt oldu. Zannediyorum, ofsayta giren Deniz Türüç'tü. O karara istinaden 2-0'lık bir skorla gittik. Eğer 2-1 olsaydı zannediyorum ki sonuç daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.
"YAYIN İHALESİ KONUSUYLA İLGİLİ ÇARŞAMBA GÜNÜ BİR ARAYA GELECEĞİZ"
Süper Lig'in yayın haklarıyla alakalı yapılacak ihaleye dair de bilgilendirmede bulunan Gümüşdağ, "Zannediyorum çarşamba günü ihale konusuyla ilgili bir araya geleceğiz. İhale komisyonunda Sayın Ali Koç, Sayın Dursun Özbek ve ben varız. Federasyonla da birlikte bir genel değerlendirme yapacağız. Şu an zaten mevcut şartnameyi alan yayıncı kuruluşlar orada açıklanacaktır" açıklamasında bulundu.
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