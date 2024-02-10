Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları - Son Dakika
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ\'ın Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız.

10.02.2024 21:32
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamaları DHA Feed 2'den CANLI yayınlamaktayız

Kaynak: DHA

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Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Başakşehir, DHA, Süper Lig, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Galatasaray maçıyla ilgili açıklamaları - Son Dakika
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