Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme uzattı - Son Dakika

Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme uzattı

Son Güncelleme: 12.09.2023 21:33

Süper Lig ekiplerinden Rams Başakşehir, Berkay Özcan ile 2027'ye kadar sözleşme yeniledi. Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği iddia edilen genç oyuncu, Başakşehir'de kalmayı tercih etti.

Trendyol Süper Lig takımlarından Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Berkay Özcan ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattı.

İSMİ GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Başakşehir, son haftalar yerli kontenjanından Galatasaray'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edilen genç oyuncusu Berkan Özcan ile sözleşme imzaladı.

2027'YE KADAR UZATILDI

İstanbul temsilcisi, Süper Lig takımlarının radarında aldığı 25 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Başakşehir'den gelen açıklamada, "Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.

İsmi Galatasaray'la anılıyordu! Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme tazeledi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme uzattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme uzattı - Son Dakika
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