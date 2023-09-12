Başakşehir, Berkay Özcan ile sözleşme uzattı

Trendyol Süper Lig takımlarından Başakşehir, 25 yaşındaki futbolcusu Berkay Özcan ile 2027 yılına kadar sözleşme uzattı.
Başakşehir, son haftalar yerli kontenjanından Galatasaray'ın kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edilen genç oyuncusu Berkan Özcan ile sözleşme imzaladı.
İstanbul temsilcisi, Süper Lig takımlarının radarında aldığı 25 yaşındaki genç futbolcunun sözleşmesi 2027 yılına kadar uzattığını duyurdu.
Başakşehir'den gelen açıklamada, "Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz" denildi.
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