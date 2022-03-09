Başakşehir'den MHK'nin hakem kararına tepki Açıklaması - Son Dakika

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakemlerle ilgili kararına tepki gösterdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı Merkez Hakem Kurulunun dün hakemlerle ilgili almış olduğu kararı şaşkınlıkla takip ettik. Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz. Türk futbolunun dünyada medarıiftihar olan, ülkemizi en üst düzey organizasyonlarda temsil etmiş hakemlerimizi itibarsızlaştırarak onlara gösterilen bu 'kırmızı kart' vefa, itibar, emek gibi yüce kavramları yerle bir etmiştir." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübünün, futbola teknoloji entegre ederek hakemliğin standardının yükselmesi için çalışan, gözlemcilik notlarının sübjektiflikten objektifliğe geçişini savunan ve alternatifler sunan, bu objektif kriterlere göre performansı düşük hakemlerin cezalandırılmasını destekleyen bir kulüp olduğu belirtilen açıklamada, "Hangi objektif performans kriterlerine göre bazı hakemler liste dışı kalmış, bazıları görevlerine devam etmektedir'Bu karar alınırken performans hariç başka kriterler göz önüne alınmış mıdır? Neden bu liste sezon başı ya da devre arası yerine ligin bitimine 10 hafta kala değiştirilmiştir? Pazartesi maç yöneten hakemler salı günü nasıl liste dışı kalmıştır? Her şey bir günde mi planlanmıştır?" sorularının da yanıtlanması istendi.

"Etik değil"

"Bir gün önce Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin saf dışı bırakılması, 'etik' değildir" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

??????"Hakemlerimizin zaman zaman kötü maçlar yönettiği, tartışmalı kararlara imza attığı ve Türk futbol kamuoyunun beklentilerinin altında kaldığı aşikardır. Birçok kulüp gibi İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü olarak biz de haksızlığa uğradığımızda hakkımızı savunarak daha dikkatli ve adil olunması konusunda açıklamalarda bulunduk. Ancak bir gün önce Süper Lig'de maç yöneten hakemlerin bir gün sonra alınan kararla saf dışı bırakılması, en hafif tabirle 'etik' değildir. Türk futbolunun paydaşları olarak ortak amacımız büyümek ve gelişmek ise planlı hareket etmeli, anlık kararlardan ziyade uzun vadeli stratejiler üretmeli, tutarlı olmalıyız. Futbol endüstrisinin parlak günlere kavuşması akıl, strateji ve de vizyonerlikle mümkündür. Merkez Hakem Kurulunun almış olduğu kararla ilgili en kısa zamanda bir açıklama yapmasını ve yukarıda sormuş olduğumuz soruların yanıtlanmasını bekliyoruz."