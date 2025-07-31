Başakşehir - Cherno More Maçı Hazır

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir ile Bulgaristan temsilcisi Cherno More arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Viktor Kopiievskyi, Semen Shlonchak, Vitalii Skoblia (Ukrayna)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Duarte, Ousseynou Ba, Operi, Berat Özdemir, Crespo, Ömer Ali Şahiner, Yusuf Sarı, Brnic, da Costa

Cherno More: Iliev, Donchev, Atanasov, Stefanov, Drobarov, Panov, Panayotov, David Teles, Weslen, Lazarov, Sidney