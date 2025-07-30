Başakşehir, Cherno More maçı için hazırlanıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Cherno More maçı için hazırlanıyor

30.07.2025 20:05
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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Cherno More ile rövanş maçı için hedeflerini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın Bulgaristan ekibi Cherno More'yi ağırlayacak Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, oyunun kontrolünü ellerinde tutarak üst tura yükselmek istediklerini söyledi.

Atan ile turuncu-lacivertli takımın Fildişi Sahilli oyuncusu Christopher Operi, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cherno More'nin düzenli ve kompakt oynayan bir takım olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Bu sezon yolumuzun sert olduğunu söyleyebilirim. İlk maç bunu gösterdi. Cherno More, sahada çabuk reaksiyon verebilen bir ekip. İlk maçı çok iyi oynadık. Organize ve çalıştığımız setlerden çok iyi hücumlar yakaladık. Skor biraz daha farklı olabilirdi. Aynı ciddiyetle ve konsantrasyonla maça başlamak istiyoruz. İlk maçın kilit noktalarından biri başlangıcımızdı. İlk 15 dakikada ev sahibi avantajını hissettirmedik. Çok önemli bir maç oynayacağımızın farkındayız. Oyun kontrolünü elinde tutan ve kurallarını belirleyen bir Başakşehir izlettirmek istiyoruz. Amacımız önce turu geçmek, sonra da maçı kazanmak." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya taraftarın ilgi göstermesini beklediğini aktaran 45 yaşındaki teknik adam, " Türkiye'deki Özbekleri stada çekebilmek için iki Özbek oyuncu getirdik. Umarım onlar da aramıza katılırlar. Yarın iyi bir seyirci bekliyorum. Oyunun kalitesi seyirciyi çekmek açısından önemli. Bunu yapmaya çalışacağız. En iyi oyunumuzu sahaya koyacağız ki insanlar Başakşehir maçına gelsin. Bu sezon daha iyi durumdayız. Eleme aşamalarını çok ciddiye alıyoruz. Geçen sezon yaptığımız hataların farkındayız. Dar rotasyonda devam ettik ve bunun acılarını yaşadık. Hedefimiz UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına ve sonra da üst turlara çıkabilmek." şeklinde konuştu.

"Forvet rotasyonu anlamında elim bol"

Çağdaş Atan, yeni transferler Eldor Shomurodov, Davie Selke ve Nuno da Costa'dan çok memnun olduğunu belirterek, forvet bölgesinde güçlü olduklarını söyledi.

Polonyalı santrfor Krzysztof Piatek'in Katar ekibi Al-Duhail'e transfer olmasının ardından 3 oyuncuyu kadroya katarak bu mevkiyi güçlendirdiklerini vurgulayan Atan, "Elimde çok iyi 3 santrfor var. Biraz başım ağrıyacak. Onlardan en iyi performansı almaya çalışacağız. Oyuncularımdan çok memnunum. Shomurodov'un kalitesi ve milli takım kariyeri bizi ona götüren unsurlardan bazıları. da Costa da benim için çok değerli oyuncu. O da bazı sebeplerden futbolu geç sahiplenmiş bir futbolcu. Selke, 3 santrfordan biri olarak aşırı lüks. Böyle bir opsiyon gelince 'Hayır' dememiz mümkün değildi. Hamburg'da gol kralı olmuş ve Alman ekibini şampiyon yapmış bir oyuncu. Ondan da beklentimiz çok fazla. Forvet rotasyonu anlamında elim bol. Shomurodov yüzde 100'üne yaklaşıyor. Selke de eksiklerini kapatıyor. Zamanı geldiğinde yeterli süreyi alacaklar. Bu sezon 54-55 maç oynamışsak hedefimize ulaşmış sayılırız. Bu seneki hedeflerimiz gerçekten yüksek ve büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Christopher Operi: "Hedeflerimiz yüksek"

Başakşehir'in Fildişi Sahilli oyuncusu Christopher Operi, istediklerini sahaya yansıttıkları takdirde üçüncü eleme turuna yükseleceklerini aktardı.

İlk maçı 1-0 kazanmalarına rağmen rövanşı çok önemsediklerinin altını çizen Operi, "Bu yolları geçmemiz gerekiyor. Hocamızın planını sahada uyguladığımız taktirde sahadan iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Başakşehir ile Avrupa'da olmak bir gurur kaynağı. Bu sezon hedeflerimiz yüksek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Cherno More maçı için hazırlanıyor - Son Dakika

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