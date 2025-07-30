Başakşehir Cherno More Maçına Hazır

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında yarın sahasında Bulgaristan takımı Cherno More ile oynayacağı karşı hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışmayla tamamlandı.
Antrenmanda yeni transfer Abbosbek Fayzullaev de yer aldı. - İSTANBUL
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