Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı - Son Dakika
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Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı

13.05.2022 13:12

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, uzun süredir görüştüğü Larin transferinde sona gelindi. Beşiktaş'ın yeni sözleşme için anlaşamadığı Kanadalı yıldız futbolcu, Başakşehir forması giymeye sıcak bakıyor.

Başakşehir transferde büyük düşünüyor. Emre Belözoğlu ile adeta küllerinden doğan turuncu-lacivertliler yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için girişimlere başladı.

BAŞAKŞEHİR LARIN İLE PRENSİPTE ANLAŞTI

Geçtiğimiz gün Francis Nzaba'yı kadrosuna katan Başakşehir, Emre Belözoğlu'nun talebi ile ses getirecek transferler yapmaya hazırlanıyor. Belözoğlu Beşiktaş ile sözleşme imzalama konusunda anlaşma sağlayamayan, ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Cyle Larin'in transferi için Başakşehir'e bir rapor sundu. Başakşehir yönetimi de Larin ile el sıkıştı.

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LARIN'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta bu sezon gözden düşen Cyle Larin 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla toplam 36 maça çıkarak 7 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Emre Belözoğlu, Başakşehir, Cyle Larin, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Cyle Larin ile anlaştı - Son Dakika


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