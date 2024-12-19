Başakşehir'de Değişiklik: İlk 11'de Tek Oynanan - Son Dakika
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Spor

Başakşehir'de Değişiklik: İlk 11'de Tek Oynanan

Başakşehir, Cercle Brugge karşısında Ousseynou Ba'yı ilk 11'de oynatırken, Hamza Güreler yedek kaldı.

19.12.2024 23:16
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UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge'e konuk olan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, Konferans Ligi'nde son oynadıkları Heidenheim karşılaşmasına göre ilk 11'de tek değişiklik yaptı.

Çağdaş Atan, cezası sona eren Ousseynou Ba'ya ilk 11'de görev verirken, Hamza Güreler'i yedek kulübesine çekti.

Atan, Cercle Brugge karşısında takımını sahaya, Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Kemen, Davidson ve Piatek ilk 11'iyle sürdü.

Turuncu-lacivertli kulübün yedek kulübesinde Volkan Babacan, Deniz Dilmen, Berat Özdemir, Dimitris Pelkas, Hamza Güreler, Joao Figueiredo ve Emre Kaplan yer aldı.

Başakşehir'de Belçika'ya getirilen Philippe Keny ise sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Maça ilgi az

Cercle Brugge ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmaya taraftarların ilgisi düşük oldu.

Kapasitesi 29 bin olan Jan Breydel Stadı'nın büyük bölümü boş kaldı. Tribünlerde yaklaşık 7 bin Belçikalı ve 500 Türk taraftar yer aldı.

Belçika'da maç saatinde hava sıcaklığı 5 derece, hissedilen hava sıcaklığı ise rüzgar nedeniyle -2 derece oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir'de Değişiklik: İlk 11'de Tek Oynanan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Değişiklik: İlk 11'de Tek Oynanan - Son Dakika
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