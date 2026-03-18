Başakşehir\'de gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig 27. hafta maçında Avrupa kupalarına katılabilme şansını sürdüren RAMS Başakşehir ile kümede kalma savaşı veren Antalyaspor karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

POZİSYONLAR VAR, GOL YOK

Karşılaşmada ev sahibi ekibin daha net pozisyonları olsa da her iki takım da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma başladığı gibi sona erdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte RAMS Başakşehir, 43 puana ulaştı. Konuk ekip Antalyaspor ise 25 puana çıktı. Süper Lig'de milli aradan sonra RAMS Başakşehir, zorlu Kocaelispor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, kendi sahasında ikas Eyüpspor'u konuk edecek.