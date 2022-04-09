Başakşehir'de hedef 3 puan - Son Dakika
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Başakşehir'de hedef 3 puan

09.04.2022 11:57
Başakşehir'de hedef 3 puan

Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak.

Başakşehir, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ligde bugüne kadar oynanan maçlarda rakibine karşı galibiyet sayısında 9-7 üstün durumda.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, yarın saat 16.00'da Sivasspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet ile topladığı 50 puanla 5. sırada yer alırken ev sahibi Sivasspor 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 41 puanla 12. sırada bulunuyor.

Ligde 26. randevu

İki ekip bugüne kadar Süper Lig'de 25 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakaların 9'unu Başakşehir kazanırken 7 kez de Sivasspor 3 puana ulaşan taraf oldu. Taraflar arasındaki 9 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Medipol Başakşehir 29 gol bulurken Sivasspor 27 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Başakşehir'in ev sahipliğinde oynanan mücadeleden İstanbul ekibi 2-1 galip ayrılmıştı.

Başakşehir'de 4 oyuncu sınırda

Bu maç öncesi Başakşehir'de Ravil Tagir, Nacer Chadli ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları dolayısıyla oynayamayacak. Sivasspor'da ise Leke James, Ziya Erdal, Olarenwaju Kayode, Samba Camara ve Moussa Konaté sakatlıkları devam eden oyuncular. Konuk takımda Uğur Çiftçi ve Fayçal Fajr sarı kart sınırındaki oyuncular. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir, Hasan Ali Kaldırım, Fredrik Gulbrandsen ve Salih Uçan kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri durumunda Süper Lig'de oynanacak bir sonraki hafta Altay karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Düdük Halil Umut Meler'de

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler olacak. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ile İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Tarık Güldal. - İSTANBUL

Başakşehir'de hedef 3 puan

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Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'a konuk olacak Medipol Başakşehir, yarın Sivasspor'a konuk olacak Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Sivasspor yarın sahasında Medipol Başakşehir'le karşılaşacak

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sivasspor, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de hedef 3 puan - Son Dakika


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