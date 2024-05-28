Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi - Son Dakika
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Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi

Başakşehir\'de Mahmut Tekdemir\'in 20 yıllık macerası sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık süreci sona erdi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Tekdemir'in kulüple olan sözleşmesinin sona erdiği belirtildi. Açıklamada, Tekdemir'in kulüpte 500'den fazla maça çıktığı, A Milli Takım formasını birçok kez giydiği ve saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olduğu vurgulandı. 36 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansı ve takım kaptanı olarak şampiyonluk golü kaydetmesi de özellikle vurgulandı. Kulüp, Tekdemir'e bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederken, kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.

28.05.2024 14:11
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'de milli futbolcu Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2004-2005 sezonunda alt yapımıza katılarak, ailemizin en önemli parçalarından biri haline gelen Mahmut Tekdemir'in sözleşmesi sona ermiştir." denildi.

Açıklamada, "Kulübümüzde 36'sı Avrupa kupalarında olmak üzere 500'den fazla maça çıkan, bir çok kez A Milli Takımı'mızın da formasını giyen, saha içi ve saha dışında örnek bir profesyonel olan, aidiyeti ve bağlılığıyla hem kulübümüzde hem de Türk futbolunda önemli bir figür haline gelen Mahmut Tekdemir, Başakşehir ailesinin en değerli temel taşlarından biri olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

36 yaşındaki futbolcunun istikrarlı performansına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstikrarıyla adını, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli oyuncuları arasına yazdıran, 2019-2020 sezonundaki tarihi şampiyonluğumuzda da takım kaptanı olarak şampiyonluk golümüzü kaydederek kıymetli başarımızın önemli pay sahiplerinden biri olmuştur. Kulübümüzle birlikte büyüyerek efsanemiz olan Mahmut Tekdemir'e bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir'de Mahmut Tekdemir'in 20 yıllık macerası sona erdi - Son Dakika

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