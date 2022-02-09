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Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı - Son Dakika

Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı

09.02.2022 18:23
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yeni transferler Pizzi ve Trezeguet de turuncu-lacivertli formayla ilk idmanlarına çıktı.

Fatih Terim Stadı'nda bulunan kulüp tesislerinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 30 dakikası basına açık gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Gaziantep FK karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde duruldu. Sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir idmanda yer almadı.

Antrenmanı Başkan Göksel Gümüşdağ, Kulüp CEO'su Mustafa Eröğüt ve yöneticiler de izledi.

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Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı
Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Pizzi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'de Pizzi ve Trezeguet ilk antrenmanlarına çıktı - Son Dakika Spor


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