Başakşehir'den Rövanş İddiası

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Inter Turku maçının ardından yaptığı açıklamada, haftaya oynanacak rövanş karşılaşmasında takım olarak çok daha diri bir görüntü sergileyeceklerini belirterek, "Orada turu geçeceğimizden eminim" dedi.

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim açımızdan üzüntülü bir sonuç oldu. Net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk. Sezonun ilk maçı, ilk 10-15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuncularımı tam olarak da bunu söylemiştim aslında ama galiba sezonun ilk maçı olduğu için oyuna girene kadar biraz dağınık görüntü verdik. Ondan sonra oyunun kontrolü bize geçtiği anda aslında taç savunmasını en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesiydi. Birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği, çok gereksiz bir gol yedik. Ondan sonra denedik, bayağı bir pozisyona da girdik ama bu tarz maçlar kolay olmuyor. Dediğim gibi avantajlı bir skorla Finlandiya'ya gitmek çok istedik ama şimdi 1-1'le gidiyoruz. Her şey ortada, oynanacak bir 90 dakika var ve ben eminim özellikle ikinci yarıdaki istediğimiz arzumuz ve defans anlamında yaptıklarımızla orada turu geçeceğimizden eminim" değerlendirmesinde bulundu.

"Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim"

Pozisyona girmenin önemli olduğunu ancak aynı zamanda pozisyon vermemenin de önemli olduğundan bahseden Şahin, "Bugün dediğim gibi, birkaç pozisyon verdik hiç beklemediğim pozisyonlar oldu. Onların üzerine çalışmamız lazım. Biz zaten çok gol pozisyonuna giren bir takımız, orada bir şüphe yok. Goller gelecektir, pozisyona girmek çok önemli. Çok gol atacağımız maçlar da olur, inşallah haftaya olur. Endişelenecek bir durum yok, tabii ki iyi bir skorla ayrılmak isterdik burada, daha fazla gol atmak isterdik. Sezonun ilk maçı, bazı oyuncularımız daha yüzde yüz hazır değil. Eldor'a baktığınız zaman birkaç gün idmanla maça çıktı. Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim. Bu da tabii pozisyon anlamında, konsantrasyon anlamında, son vuruş anlamında bize bir pozitif artısı olacaktır" şeklinde konuştu.

"Rakip suni çimde oynamaya alışkın ve bu konuda dikkatli olmamız lazım"

Rakibin geçiş oyununu engelleme konusunda başarılı olup olmadıklarına yönelik soruyu yanıtlayan Şahin, "Bence ilk yarıda sorunumuz buydu. 60. dakikadan sonra değil aslında maçın ikinci yarısında çok geçiş yemedik, topu daha hızlı geri aldık. İlk yarıda ben size katılıyorum. İkinci yarıda çok öyle pozisyona girdiğimizi hatırlamıyorum. İkinci topları alamadığımız görüntüyü çok hatırlamıyorum. Ama ilk yarıda kesinlikle öyle. Tüm hafta maça çalışırken bunu konuştuk. Inter Turku takımı buraya gelip 4-1-4-1, 6-3-1 şeklinde bekleyip kontraya çıkacağını biliyorduk. Kontrayı kovalayacağını biliyorduk. İlk yarı iyiydik bu konuda ama ikinci yarı daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama kesinlikle ikinci maç için geçerli bu. Suni çimde oynayacağız. Topun hızı çok daha farklı olacak. Onlar alışkın bu zemine. O yüzden o konuda dikkatli olmamız lazım" cümlelerine yer verdi.

"Emin Bayram, ne kadar doğru bir oyuncu aldığımızı bugün herkese gösterdi"

Karşılaşmada beraberlik golünü kaydeden yeni transfer Emin Bayram'ın performansını değerlendiren Şahin, "Yani öncelikle bize ne kadar doğru bir oyuncu aldığımızı bugün herkese gösterdi. Sadece gol anlamında da bizim adımıza son yıllarda stoperlerden çok fazla gol atamıyorduk. Emin onu ilk maçında kırdı, inşallah devamı gelir. İyi bir performans sergiledi. Zaten savunma anlayışımız Westerlo'daki hocasıyla oynadığı stille benzer olduğu için çok fazla adaptasyon sorunu yaşamadı. İnşallah bizim adımıza ve Türk futboluna iyi bir oyuncu geliyor diyebilirim" diye konuştu. - İSTANBUL