Rams Başakşehir, Dimitris Pelkas'ı renklerine bağladı

Geçen sezonu Hull City'de kiralık geçiren Dimitris Pelkas, bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe ile yolları ayırmıştı. Yunan futbolcunun yeni adresi Rams Başakşehir oldu.
Rams Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Yunan Milli futbolcu Dimitris Pelkas'ı 1+1 yıllığına kadrosuna kattı. Dimitris Pelkas'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Dimitris Pelkas geçen sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
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