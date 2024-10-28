Başakşehir-Eyüpspor maçından notlar

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında ikas Eyüspor'u konuk eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, Ousseynou Ba, Berat Özdemir, Serdar Gürler ve Krzysztof Piatek'in yerine ilk 11'de Onur Ergün, Dimitris Pelkas, Davidson ve Figueiredo'ya görev verdi.

Çağdaş Atan, Eyüpspor karşısında takımını Muhammed Şengezer, Kemen, Duarte, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Onur Ergün, Crespo, Deniz Türüç, Pelkas, Davidson ve Figueriedo ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Başakşehir'de tek eksik

Başakşehir'de tedavisi süren Serdar Gürler, karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.

Serdar, turuncu-lacivertli ekibin UEFA Konferans Ligi'nde Sloven ekibi Celje ile oynadığı maçta da forma giyememişti.

Şehitler için saygı duruşunda bulunuldu

Karşılaşma öncesinde Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı duruşunun ardından taraftarlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı.