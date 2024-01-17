Başakşehir Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası\'nda Boluspor\'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Burak Olcar, Suat Güz, Haydar Avcı

RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Ba, Cemali Sertel, Lima (Dk. 73 Opoku), Mahmut Tekdemir (Dk. 85 de Souza), Ömer Ali Şahiner, Serdar Gürler (Dk. 34 Pelkas) (Dk. 72 Figueiredo), Emirhan İlkhan (Dk. 72 Onur Ergün), Aleksic, Batuhan Çelik, Keny

Boluspor: İsmail Çipe, Kayamba, Posmac, Oulare, Kerem Paykoç, Ercan Coşkun, Kubilay Sönmez (Dk. 68 Anıl Koç), Tolunay Artuç (Dk. 79 İshak Karaoğul), Furkan Demir (Dk. 46 Tunahan Çiçek), Safa Kınalı (Dk. 68 Diarrassouba), Bettaieb (Dk. 79 Camara)

Gol: Dk. 19 Keny (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 8 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir), Dk. 67 Kayamba (Boluspor)

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'u 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

9. dakikada Aleksic'in pasıyla Boluspor ceza sahasında topla buluşan Keny'nin, sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Serdar Gürler'in arka direğe ortasını Batuhan kafa ile altıpas içine indirdi. Keny de yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

47. dakikada Boluspor beraberlik golüne yaklaştı. Safa Kınalı'nın pasıyla Başakşehir ceza sahasına giren Bettaieb, kaleci Deniz'le karşı karşıya kaldı. Bettaieb'in uygun pozisyonda şutunda kaleci Deniz gole izin vermedi.

50. dakikada gelişen Başakşehir atağında Batuhan, Boluspor ceza sahasına girdi. Batuhan'ın sağ çaprazdan şutunda kaleci İsmail ayağıyla yaptığı kurtarışla golü önledi.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan Başakşehir, adını son 16 turuna yazdırdı.

Josef de Souza ilk maçına çıktı

RAMS Başakşehir'in yeni transferi Josef de Souza, turuncu-lacivertli formayla ilk maçına Boluspor karşısında çıktı.

De Souza, karşılaşmanın 85. dakikasında Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna girdi.

Başakşehir tribünlerinde pankartlar

Turuncu-lacivertli taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerde şehitler ve Filistin için pankartlar açtı.

Doğu tribününde "Şehitler ölmez vatan bölünmez", kale arkası tribününde ise "Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Dünya çocukların ölmediği bir yer olsun" pankartları yer aldı.