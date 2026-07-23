Başakşehir FK'dan Beraberlik

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim açımızdan üzüntülü bir sonuç oldu. Daha net bir skorla deplasmana gitmek istiyorduk" dedi.

Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu.

İlk 15 dakikada istedikleri oyunu oynayamadıklarını söyleyen Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bizim açımızdan üzüntülü bir sonuç oldu. Daha net bir skorla deplasmana gitmek istiyorduk. Sezonun ilk maçı, ilk 15 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık. Oyuncularıma tam olarak bunu söylemiştim aslında. Sezonun ilk maçı olduğu için galiba oyuna girene kadar biraz dağınık bir görüntü verdik. Ama ondan sonra oyunun kontrolü bize geçtiği anda aslında en iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi hat savunmasıydı. Birkaç oyuncumuzun dikkatsizliğiyle gol yedik. Çok gereksiz bir gol yedik. Ondan sonra denedik, bayağı bir pozisyona da girdik ama bu tarz maçlar kolay olmuyor. Dediğim gibi, avantajlı bir skorla deplasmana gitmeyi çok istedik ama 1-1'le gidiyoruz. Her şey ortada, önümüzde bir 90 dakika var. İkinci yarıdaki isteğimiz, arzumuz ve defans anlamında yaptıklarımızla orada turu geçeceğimizden eminim" açıklamasını yaptı.

'HAFTAYA ÇOK DAHA DİRİ OLACAĞIMIZA EMİNİM'

Çok fazla pozisyona girmelerine rağmen skor avantajını yakalayamadıkları hakkında konuşan Nuri Şahin, "Yani öncelikle pozisyona girmek önemli. Bu çok değerli ama aynı zamanda da pozisyon vermemek gerekiyor. Hiç beklemediğim pozisyonlar oldu. Onların üzerinde çalışmamız lazım. Biz zaten çok pozisyona giren bir takımız. O konuda bir şüphem yok, goller gelecektir. Pozisyona girmek çok önemli. Çok farklı alacağımız maçlar da var, inşallah haftaya da olur bu maç. Endişelenecek bir durum yok. Tabii ki iyi bir skorla ayrılmak isterdik burada, daha fazla gol atmak isterdik. Ama sezonun ilk maçı, bazı oyuncularımız daha yüzde 100 hazır değil. Haftaya çok daha diri olacağımıza eminim. Bu bir haftanın pozisyon anlamında, konsantrasyon anlamında, son vuruş anlamında bize bir pozitif artısı olacaktır" diye konuştu.

'İLK YARI İYİ DEĞİLDİK'

İlk yarı kötü bir oyun sergilediklerinin altını çizen Şahin, "Maçın ikinci yarısında çok geçiş yemedik ve topu daha hızlı geri aldık. İkinci yarıda çok öyle pozisyona girdiğimizi hatırlamıyorum yani. Dağınık bir görüntü, ikinci topları alamadığımız bir görüntü çok hatırlamıyorum. Ama ilk yarıda kesinlikle öyle. Bunu tüm hafta maça hazırlanırken konuştuk. Takımın buraya gelip 4-4-1, 6-3-1 şeklinde bekleyip kontraya çıkacağını biliyorduk. Kontratak kovalayacağını biliyorduk. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Kesinlikle ikinci maç için de geçerli bu. Suni çimde oynayacağız, topun hızı çok daha farklı olacak. Onlar alışkın bu zemine. O yüzden o konuda dikkatli olmamız lazım" dedi.

'EMİN, NE KADAR DOĞRU BİR OYUNCU ALDIĞIMIZI GÖSTERDİ'

Yeni transfer Emin Bayram'ın ilk maçında gol atmasını değerlendiren Nuri Şahin sözlerini şöyle noktaladı:

"Emin öncelikle bize ne kadar doğru bir oyuncu aldığımızı bugün kanıtladı. Ne kadar iyi bir oyuncu aldığımızı sadece golle değil. Son yıllarda Başakşehir adına stoperlerden çok fazla gol atamıyorduk. Emin de onu ilk maçında kırmış oldu, inşallah devamı gelir. İyi bir performans sergiledi. İnşallah bizim adımıza ve Türk futboluna iyi bir oyuncu geliyor diyebilirim."