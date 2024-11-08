Başakşehir FK Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Başakşehir FK Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı

Başakşehir FK Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı

Başakşehir FK, Kopenhag ile oynadığı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında 2-2 berabere kaldı.

08.11.2024 01:19
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BAŞAKŞEHİR FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü hafta maçında deplasmanda Kopenhag ile 2-2 berabere kaldı. Bu mücadelede Kopenhag'ın gollerini 79 ve 83'üncü dakikada Chiakha kaydetti. Başakşehir FK'nın gollerini ise 26'ncı dakikada Keny ve 80'inci dakikada Piatek attı. Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk puanını alırken, Kopenhag 2 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında Başakşehir FK, deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu. Parken Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmada Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Joey Kooij düdük çaldı. Kooij'nin yardımcılıklarını Joost van Zuilen ve Patrick Inia üstlendi. Kopenhag Teknik Direktörü Jacob Neestrup, "Trott – Huescas, Pereira, Diks, Lopez, Clem, Lerager, Froholdt, Elyounoussi, Mattsson, Onughkha" ilk 11'ini sahaya sürdü. Konuk ekip Başakşehir FK ise "Muhammed Şengezer – Duarte, Berat Özdemir, Ba, Opoku, Lima, Davidson, Onur Ergün, Berkay Özcan, Figueiredo, Keny" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Başakşehir FK, 26'ncı dakikada Keny'nin attığı gol ile 1-0 önde tamamladı. 79'uncu dakikada Kopenhag, Chiakha ile beraberliği yakaladı: 1-1. İstanbul ekibi bu gole hemen cevap verdi. 80'inci dakikada Opoku'nun uzun topunda savunma ile kaleci anlaşamadı ve araya giren Piatek topu boş filelere gönderdi: 1-2. Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü 83'üncü dakikada Chiakha kaydetti ve maç 2-2 sona erdi.

Kopenhag, UEFA Avrupa Konferans Ligi 4'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Dinamo Minsk'e konuk olacak. Turuncu-lacivertli ekip ise evinde Petrocub'ı konuk edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Başakşehir FK Kopenhag ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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