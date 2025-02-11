Başakşehir FK, Umut Güneş'i Transfer Etti

Spor

BAŞAKŞEHİR FK, son olarak Trabzonspor forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş'i transfer ettiğini duyurdu. İstanbul ekibi, Umut Güneş ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, son olarak Trabzonspor forması giyen Umut Güneş ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Umut Güneş'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."