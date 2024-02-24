Başakşehir, Gaziantep FK\'yı 2-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, iyi bir oyunla maçı kazanmayı başardıklarını söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, güzel bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Süper Lig'de hedefledikleri konuma geldiklerini aktaran Atan, şöyle konuştu:

"Bir hafta geç oldu ama geçen hafta hedeflemiş olduğumuz 6'ıncılık sırasına yerleşmiş bulunuyoruz. 1 hafta gecikmeli oldu geçen hafta motive olduğumuz maçı iyi oynamadan kaybettiğimiz için bugün biraz daha temkinli oynamayı tercih ettik. Rakibi iyi durdurduk hemen hemen neredeyse hiç gol pozisyonu vermedik. Yeterli fırsatları yakalayıp golleri attık. Bugün 18 yaşında bir oyuncumuz golü attı. Kaleci Muhammed uzun süre sonra şans buldu, onun için de mutluyum. İyi bir maç oynadı."

"Maçı kazanmayı bildik"

Tribünlerde iyi bir atmosfer olduğunu anlatan Atan, taraftarlara teşekkür etti.

Gaziantep'te kazanmanın kolay olmadığını ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Saha zeminin de çok iyi olduğunu söyleyemem açıkçası oyun oynama açısından isteği kıran bir zemin vardı. Rakibimizi mağlup etmeyi başardık. Gaziantep'e de bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. 6-7 çok önemli eksikle geldik. Mazeret üretmemeye çalışıyoruz ama bunlarında gözden kaçmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü oyundan memnunum, öz güvenli oynadık. Belki az şut çekmiş gibi görünüyoruz ama bence kazanacak pozisyonları yakalayıp golü attık. Hayatımda ilk kez gördüğüm bir ofsayt pozisyonuyla golün iptalini de görmüş olduk. Kramponun dişiyle ofsayta düşmüş Deniz. Maçı daha erken koparabilirdik aslında son dakikalarda iyi savaştık, kazanmayı bildik. Bundan sonraki amacımız ilk 6'nın içerisinde yer alıp mümkünse ilk 5'te olup Avrupa kupalarına katılabilmek."