Başakşehir, Gaziantep'i 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Başakşehir, Gaziantep'i 2-1 Yendi

Kuruluş, Fatih Terim Stadı'nda 4. galibiyetini alarak puanını 48'e çıkardı. Piatek 20. golünü attı.

20.04.2025 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakada turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 41. dakikada penaltıdan Krzysztof Piatek ile 45+4. dakikada Ivan Brnic kaydetti.

Gaziantep FK'nin tek golünü ise 9. dakikada David Okereke kaydetti.

Bu sonuçla Süper Lig'de 14. galibiyetini alan Başakşehir, puanını 48'e çıkardı. Ligde 12. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.

Ligde üst üste 4. galibiyetini aldı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Ligde çıktığı son 3 karşılaşmada ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup eden turuncu-lacivertli ekip, Gaziantep FK'ye de üstünlük kurarak peş peşe 4. kez kazandı ve çıkışını sürdürdü.

Piatek, ligde 20, toplamda 30 gole ulaştı

RAMS Başakşehir'in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek, bu sezon Süper Lig'de 20. kez gol sevinci yaşadı.

Ligdeki gol krallığı yarışında Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in en yakın takipçisi Piatek, tüm kulvarlarda ise 30. kez fileleri havalandırdı.

Polonyalı futbolcu, UEFA Konferans Ligi'nde 9, Türkiye Kupası'nda ise 1 gol kaydetti.

Selçuk İnan kırmızı kart gördü

Gaziantep FK'de teknik direktör Selçuk İnan, kırmızı kartla cezalandırıldı.

Maçın hakemi Zorbay Küçük, yardımcı hakeme yoğun itirazları gerekçesiyle müsabakanın 52. dakikasında İnan'a kırmızı kart gösterdi.

Selçuk İnan, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçta takımının başında yer alamayacak.

İki takımdan da birer oyuncuya kırmızı kart

Karşılaşmada Gaziantep FK'de Kacper Kozlowski, Başakşehir'de Krzysztof Piatek kırmızı kart gördü.

Hakem Zorbay Küçük, Bruno Viana ile girdiği ikili mücadeledeki faulü gerekçesiyle Piatek'e 88. dakikada kırmızı kartını gösterdi.

Hakem Küçük, müsabakanın duraklama dakikalarında kaleci Muhammed Şengezer ile girdiği ikili mücadelenin ardından penaltı beklentisine yönelik itirazları sebebiyle Kozlowski'yi kısa süre içinde üst üste sarı kartların ardından kırmızı kartla cezalandırarak 90+7. dakikada oyun dışına gönderdi.

Gaziantep FK'de 2 oyuncu Fenerbahçe maçında yok

Gaziantep temsilcisinde Kacper Kozlowski ile David Okereke, cezalı duruma düştü.

Karşılaşmada kırmızı kart gören Kozlowski ile bu sezon 4. kez sarı kartla cezalandırılan David Okereke, Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile yapacakları mücadelede forma giyemeyecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Terim Stadı, Gaziantep FK, Selçuk İnan, Fenerbahçe, Başakşehir, Maç Sonucu, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir, Gaziantep'i 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Kadıköy’de Ali Koç istifa sesleri Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Kadıköy'de Ali Koç istifa sesleri
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
17:17 Kardeşi Sırrı Süreyya Önder’in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor Kardeşi Sırrı Süreyya Önder'in son durumunu açıkladı: Olumlu bir süreç devam ediyor
17:16 Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı İşte ilk ifadesi Annesini öldüren eski TBMM başkanvekilinin oğlu tutuklandı! İşte ilk ifadesi
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:29:06. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir, Gaziantep'i 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement