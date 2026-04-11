Başakşehir, Gençlerbirliği'ni 3-0 Geçti

11.04.2026 16:37
RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 59 Onur Bulut), Duarte, Opoku, Operi (Dk. 59 Kazımcan Karataş), Kemen, Umut Güneş (Dk. 68 Kaluzinski), Yusuf Sarı, Shomurodov (Dk. 81 Selke), Brnic, Bertuğ Yıldırım (Dk. 59 Crespo)

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Thalisson, Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 77 Samed Onur), Tongya (Dk. 62 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Niang), Onyekuru (Dk. 46 Traore), Koita (Dk. 62 Metehan Mimaroğlu)

Goller: Dk. 9 ve 40 Shomurodov, Dk. 42 Bertuğ Yıldırım (Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 23 Ömer Ali Şahiner, Dk. 27 Bertuğ Yıldırım (RAMS Başakşehir), Dk. 65 Traore (Gençlerbirliği)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında ağırladığı Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti.

64. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Göktan Gürpüz'ün pasında savunmanın arkasına hareketlenen Cihan Çanak, ceza sahası içi sağında son çizgi üzerinden ortasını yaptı. Niang'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

75. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın yerden pasında Kemen'in ceza yayı içinde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Velho'dan döndü. Crespo'nun ceza sahası içinde tamamlamak istediği topu çelen Portekizli file bekçisi, yine gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda RAMS Başakşehir, yakaladığı pozisyonlarda kaleci Velho'yu geçmeyi başaramadı ve ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Kaynak: AA

