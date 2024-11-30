Başakşehir Göztepe'yi 4-0 Geçti - Son Dakika
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Başakşehir Göztepe'yi 4-0 Geçti

Başakşehir Göztepe\'yi 4-0 Geçti

RAMS Başakşehir, Göztepe'yi 4-0 yenerek devreyi önde kapattı; Piatek ve Deniz Türüç öne çıktı.

30.11.2024 20:16
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Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Emrah Ünal, Abdullah Uğur Sarı

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Onur Ergün, Deniz Türüç, Kemen, Crespo, Davidson, Piatek

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, İsmail Köybaşı, Hugo, Dennis, Matsuki, Juan, Romulo

Goller: Dk. 8 Davidson, Dk. 10 ve 43 Piatek, Dk. 37 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 45+1 Dennis (Göztepe)

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği Göztepe karşısında ilk yarıyı 4-0 üstün tamamladı.

3. dakikada Piatek'in kafayla indirdiği topa altıpas içinde Kemen röveşata denedi. Meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

8. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Deniz Türüç'ün sağdan ortasında altıpas gerisindeki Crespo'nun vurduğu top savunmadan döndü. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Davidson kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

10. dakikada Başakşehir, farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Piatek, yükselerek yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

29. dakikada Kemen'in ceza yayının sağından sert şutunda, kaleci Lis sağına uzanarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

33. dakikada Matsuki'nin ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunda, top kaleci Muhammed'de kaldı.

37. dakikada RAMS Başakşehir bir gol daha buldu. Hızlı gelişen ev sahibi ekip atağında topla ceza sahasına kadar giren Piatek, pasını sağ çaprazdaki Deniz Türüç'e verdi. Bu oyuncu istediği gibi vuramasa da yerden seken top kaleci Lis'in üzerinden ağlara gitti: 3-0.

43. dakikada ev sahibi takım bir kez daha fileleri havalandırdı. Deniz'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Piatek, kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti: 4-0.

RAMS Başakşehir, devre arasına 4-0 önde gitti.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Deniz Türüç, Başakşehir, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir Göztepe'yi 4-0 Geçti - Son Dakika

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