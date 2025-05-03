Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 ile geçti - Son Dakika
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Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 ile geçti

Başakşehir, Hatayspor\'u 4-2 ile geçti

Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Goller Piatek ve Figueiredo'dan.

03.05.2025 21:35
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Stat: Mersin

Hakemler: Ali Yılmaz, Samet Çiçek, Bilal Gölen

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 76 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel (Dk. 90+2 Baran Sarka), Massanga, Abdulkadir Parmak, Görkem Sağlam (Dk. 87 Deniz Aksoy), Boutobba, Bamgboye (Dk. 76 Recep Burak Yılmaz), Strandberg

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Opoku, Berat Özdemir (Dk. 77 Umut Güneş), Yusuf Sarı (Dk. 87 Ebosele), Duarte, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 61 Brnic), Operi, Kemen (Dk. 77 Figueiredo), Crespo, Piatek (Dk. 87 Keny)

Goller: Dk. 4 Strandberg, Dk. 56 Boutobba (Atakaş Hatayspor), Dk. 9 Piatek, Dk. 30 Yusuf Sarı, Dk. 82 Brnic, Dk. 90+1 Figueiredo (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Bamgboye, Dk. 78 Massanga, Dk. 89 Kilama, Dk. 90 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 85 Operi (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.

56. dakikada Hatayspor skora denge getirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Boutobba'nın kaleye uzak mesafeden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

82. dakikada Başakşehir 3-2 öne geçti. Umut Güneş'in pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Brnic, şutunu çekti. Recep Burak Yılmaz'a çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

90. dakikada Brnic'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Keny, Recep Burak Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada penaltıyı kullanan Figueiredo, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 4-2.

Karşılaşma, Başakşehir'in 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 ile geçti - Son Dakika

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