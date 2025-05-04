Başakşehir, Hatayspor'u 4-2 Yenerek Galip Geldi

(ANKARA)- Başakşehir Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Atakaş Hatayspor sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çaldı.

Başakşehir deplasmanda karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 9. dakikada Krzysztof Piatek, 30. dakikada Yusuf Sarı, 82. dakikada İvan Brniç ve 90 artı1. dakikada penaltıdan Joaa Figueiredo'dan geldi. Hatayspor'un gollerini de 4. dakikada Carlos Strandberg ve 56. dakikada Bilal Boutobba attı.