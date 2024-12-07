Başakşehir, Hatayspor'u Ağırlıyor - Son Dakika
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Başakşehir, Hatayspor'u Ağırlıyor

Başakşehir, Hatayspor\'u Ağırlıyor

Başakşehir, yarın Fatih Terim Stadyumu'nda Hatayspor ile 9. kez karşılaşacak.

07.12.2024 11:10
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Başakşehir, yarın sahasında oynayacağı Hatayspor ile Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, yarın saat 19.00'da Fatih Terim Stadyumu'nda Hatayspor ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertliler 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle haftaya 19 puanla 7. sırada başladı. Bordo-beyazlılar ise 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 8 puanla 18. sırada bulunuyor.

Süper Lig'de 9. randevu

Başakşehir, Hatayspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 8 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda İstanbul ekibinin 5 galibiyeti bulunurken, Hatayspor ise 2 kez galip gelmeyi başardı. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda Başakşehir'in attığı 13 gole, Hatayspor 11 golle karşılık verdi.

Başakşehir, 10 maç sonra kazandı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde üst üste yaşadığı kayıplara Göztepe maçıyla son verdi. Turuncu-lacivertliler 6'sı Süper Lig, 4'ü UEFA Konferans Ligi olmak üzere toplamda 10 maç sonra galibiyet elde etti. Geçtiğimiz hafta sahasında Göztepe ile karşılaşan Başakşehir, rakibini ilk yarıda bulduğu 4 golle 4-1 mağlup etti. Bu dönemde Kayserispor, Eyüpspor, Kopenhag, Beşiktaş ve Petrocub maçları beraberlikle sonuçlanırken, Rapid Wien, Trabzonspor, Celje, Konyaspor ve Gaziantep FK müsabakalarında ise sahadan puansız ayrıldı.

Emre Kargın düdük çalacak

Başakşehir - Hatayspor maçını hakem Emre Kargın yönetecek. Kargın'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Hüseyin Aylak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir, Hatayspor'u Ağırlıyor - Son Dakika

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