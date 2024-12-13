Başakşehir, Heidenheim'ı 3-1 Yendi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Marco Guida, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Kemen, Onur Ergün (Dk. 24 Berat Özdemir), Crespo, Deniz Türüç (Dk. 74 Keny), Davidson (Dk. 86 Emre Kaplan), Piatek (Dk. 86 Pelkas)
Heidenheim: Eicher, Busch (Dk. 72 Traore), Maloney (Dk. 61 Föhrenbach), Siersleben, Theuerkauf, Dorsch, Kerber, Leo Scienza (Dk. 61 Negele), Beck, Wanner (Dk. 30 Schöppner), Breunig (Dk. 30 Honsak)
Goller: Dk. 6 Deniz Türüç, Dk. 18 Crespo, Dk. 68 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 61 Honsak (Heidenheim)
Sarı kartlar: Dk. 73 Piatek (RAMS Başakşehir), Dk. 45+1 Maloney, Dk. 73 Schöppner, Dk. 90+2 Eicher (Heidenheim)
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Almanya temsilcisi Heidenheim'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla turuncu-lacivertli ekip, puanını 5'e yükseltti. Alman ekibi ise 9 puanda kaldı.
61. dakikada Heidenheim, farkı 1'e indirdi. Sağ taraftan Leo Scienza'nın kullandığı kornerde ceza sahasında yükselen Honsak vuruşunu yaptı. Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Honsak, altıpas içinde yaptığı ikinci vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1.
68. dakikada RAMS Başakşehir yeniden farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada rakibinden topu kazanan Crespo'nun ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Piatek'in yerden sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
81. dakikada ceza sahası sol çaprazından Föhrenbach'ın sert şutunda, kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi.
RAMS Başakşehir, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
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