Başakşehir İkinci Yarıda Farkı Korudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başakşehir İkinci Yarıda Farkı Korudu

16.05.2026 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK 0-2 geri, ilk yarıda Başakşehir'in golleriyle geride kaldı.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Kemal Mavi, Salih Burak Demirel

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Nazım Sangare, Abena, Mujakic, Rodrigues, Lungoyi, Gidado, Kozlowksi, Maxim, Sorescu, Bayo

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Kazımcan Karataş, Ousseynou Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Crespo, Kemen, Fayzullayev, Harit, Shomurodov, Selke (Dk. 28 da Costa)

Goller: Dk. 6 Selke, Dk. 22 Shomurodov (Penaltıdan) (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Gaziantep FK ile RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

6. dakikada konuk ekip Başakşehir golü buldu. Sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Fayzullayev'in ortasına iyi yükselen Selke'nin ayak içiyle vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

13. dakikada Gaziantep FK'nın gelişen atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Lungoyi'nin rakiplerini geçtikten sonra sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

22. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Fayzullayev'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Selke, kaleci Mustafa Burak'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ömer Faruk Turtay, penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 0-2

41. dakikada orta alanda Harit'in topuk pasını alan Kazımcan'ın rakip ceza sahası içerisine girer girmez sert şutunda top kaleci Mustafa Burak'tan döndü.

Müsabakanın ilk yarısı RAMS Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir İkinci Yarıda Farkı Korudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

22:15
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor’da
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da
22:00
’İlahi adalet’ 5 saniyede tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı
'İlahi adalet' 5 saniyede tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı
21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:19:22. #7.13#
SON DAKİKA: Başakşehir İkinci Yarıda Farkı Korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.