Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak
RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Hamza Güreler, Opoku, Lima, Berkay Özcan, Kemen, Deniz Türüç, Aleksic, Davidson, Piatek
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Streek, Saric, Ufuk Akyol, Larsson, Buksa
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında RAMS Başakşehir ile Bitexen Antalyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.
5. dakikada Başakşehir'in Deniz Türüç ile sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Hamza'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.
9. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Sağ kanattan Ömer Ali'nin kullandığı kornerde arka direkte Piatek kafayı vurdu, top yan direkten döndü ve arka direğe açıldı. Boşta kalan meşin yuvarlağa yakın mesafeden Davidson vurdu, top bir kez daha direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
26. dakikada Antalyaspor öne geçme şansını kullanamadı. Başakşehir ceza sahasına giren Saric'in sol çaprazdan şutunda Hamza'nın kafasına çarpan top üst direkten geri döndü, boşta kalan meşin yuvarlağı önünde bulan Streek'in gelişine vuruşunda bu kez top yan direkten geri döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Son Dakika › Spor › Başakşehir ile Antalyaspor arasında ilk yarı berabere tamamlandı - Son Dakika
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