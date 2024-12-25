Başakşehir İlk Yarıyı Yenilgisiz Tamamladı - Son Dakika
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Başakşehir İlk Yarıyı Yenilgisiz Tamamladı

Başakşehir İlk Yarıyı Yenilgisiz Tamamladı

Başakşehir, Süper Lig'in ilk yarısını 23 puanla 7. sırada tamamladı; Piatek gol krallığında zirvede.

25.12.2024 10:43
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Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını 23 puanla 7. sırada tamamlarken, sahasında mağlubiyet yaşamadı. Turuncu-lacivertlilerin Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, ligin ilk bölümünde kaydettiği 12 golle gol krallığında zirvede yer aldı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısını sahasında oynadığı Kasımpaşa müsabakasıyla tamamladı. Turuncu-lacivertliler, 2-2 berabere kalarak, iç sahada yenilmezlik serisini devam ettirdi. UEFA Konferans Ligi Elemeleriyle sezona başlayan turuncu-lacivertliler Süper Lig'e oynadığı ilk 3 maçta 4 puan elde etti.

Ekim ve kasım ayını 1 galibiyetle kapattı

Başakşehir, ekim ve kasım aylarında Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 1 galibiyet elde etti. İstanbul ekibi, bu süre zarfında Kayserispor, Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında 1 puan alırken, Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep müsabakalarında ise sahadan puansız ayrıldı. Turuncu-lacivertliler, 2 aylık sürede tek galibiyetini Göztepe karşısında aldı.

İlk yarıda evinde kaybetmedi

Başakşehir, sezonun ilk bölümünde evinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik alarak 16 puan topladı ve Süper Lig'de sahasında yenilgi yüzü görmedi. Bu bölümde Alanyaspor, Antalyaspor, Göztepe ve Hatayspor karşısında 3 puan elde eden turuncu-lacivertliler, Kayserispor, Eyüpspor, Beşiktaş ve Kasımpaşa ile puanları paylaştı. İstanbul temsilcisi, iç sahada oynadığı 8 maçta 20 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olmadı.

Piatek, Süper Lig'de gol krallığında zirvede

Başakşehir'in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, 17 haftalık bölümde 12 gol atarak Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer aldı. 29 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'a 3, Göztepe ve Kasımpaşa'ya 2'şer, Alanyaspor, Kayserispor, Konyaspor, Hatayspor ve Fenerbahçe ağlarını ise 1'er kez sarstı. Piatek'i gol krallığı yarışında 10 golle Trabzonsporlu Simon Banza, 9'ar golü bulunan Beşiktaşlı Ciro Immobile, Fenerbahçeli Edin Dzeko ve Galatasaraylı Victor Osimhen takip ediyor.

27 golün 20'sini Piatek, Figueiredo ve Deniz Türüç kaydetti

Turuncu-lacivertliler ekip, 17 maçta 27 kez gol sevinci yaşadı. Bu gollerin 12'sini Krzysztof Piatek, 5'ini Joao Figueiredo, 3'ünü Deniz Türüç kaydetti. Jerome Opoku 2, Davidson, Miguel Crespo, Philippe Keny, Leo Duarte ve Serdar Gürler ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.

Çağdaş Atan'ın en çok tercih ettiği isim Piatek

Başakşehir'de ligin 17 haftalık bölümünde 16 maçta sahada yer alan Krzysztof Piatek, Çağdaş Atan'ın en çok tercih ettiği isim oldu. Piatek'in ardından 15 maçta forma giyen Muhammed Şengezer ise bin 350 dakika ile en fazla süre alan isim oldu. Şengezer'i 15'er maçta görev yapan Jerome Opoku bin 277 dakika, Deniz Türüç bin 143 dakika, Olivier Kemen ise bin 140 dakika sahada kaldı.

Sahasında 4, deplasmanda 2 galibiyet aldı

Turuncu-lacivertliler, sezonun ilk yarısında iç sahada gösterdiği performansı deplasman maçlarında göstermedi. Sahasında oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik sonucu 16 puan toplayan Başakşehir, dış sahada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Terim Stadyumu'nda 20 atıp, 9 gol yiyen turuncu-lacivertliler, deplasmanlarda ise 7 kez gol sevinci yaşayıp, kalesinde 14 gol gördü.

Pelkas ve Ba kırmızı kart gördü

Süper Lig'in ilk yarısında Başakşehir'de 2 futbolcu kırmızı kart gördü. Dimitris Pelkas, mücadelesinin 75. dakikasında oyundan atılırken, Ousseynou Ba ise Fenerbahçe derbisinin ilk yarısının uzatma dakikalarında direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir İlk Yarıyı Yenilgisiz Tamamladı - Son Dakika

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