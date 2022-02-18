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Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı! - Son Dakika

Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!

18.02.2022 21:02
Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!

Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'la maç yapan Başakşehir'de başarılı futbolcu Serdar Gürler yaşadığı sakatlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli futbolcunun son durumunun hastanede çekilecek tomografiden sonra belli olacağı belirtildi.

Çaykur Rizespor- Başakşehir mücadelesinde Serdar Gürler sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

TOMOGRAFİSİ ÇEKİLECEK

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler bir pozisyonda rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Ardından oyuna devam etmeye çalışan deneyimli futbolcu, kendisini bir anda yere bıraktı. Sedyeyle saha dışına çıkarılan Serdar hastaneye kaldırıldı. Son durumu çekilecek tomografinin ardından belli olacak.

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Serdar Gürler, Başakşehir, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı! - Son Dakika
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