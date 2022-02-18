Çaykur Rizespor- Başakşehir mücadelesinde Serdar Gürler sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler bir pozisyonda rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Ardından oyuna devam etmeye çalışan deneyimli futbolcu, kendisini bir anda yere bıraktı. Sedyeyle saha dışına çıkarılan Serdar hastaneye kaldırıldı. Son durumu çekilecek tomografinin ardından belli olacak.
Son Dakika › Spor › Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı! - Son Dakika Spor