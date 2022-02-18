Başakşehir'in başarılı futbolcusu Serdar Gürler maç esnasında sakatlık yaşadı!

Çaykur Rizespor- Başakşehir mücadelesinde Serdar Gürler sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

TOMOGRAFİSİ ÇEKİLECEK

Turuncu-lacivertli ekipte Serdar Gürler bir pozisyonda rakibiyle çarpıştıktan sonra yerde kaldı. Ardından oyuna devam etmeye çalışan deneyimli futbolcu, kendisini bir anda yere bıraktı. Sedyeyle saha dışına çıkarılan Serdar hastaneye kaldırıldı. Son durumu çekilecek tomografinin ardından belli olacak.