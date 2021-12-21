Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu

Emre Belözoğlu yönetiminde Medipol Başakşehir'in çıkışı sürüyor. Turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda Giresunspor'u 3-1 yendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.