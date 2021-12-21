Üye Girişi
Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu - Son Dakika

Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu

21.12.2021 19:12
Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu

Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etti. Emre Belözoğlu yönetiminde henüz kaybetmeyen turuncu-lacivertliler, 10 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı ve puanını 32'ye yükseltti.

Emre Belözoğlu yönetiminde Medipol Başakşehir'in çıkışı sürüyor. Turuncu-lacivertliler, Fatih Terim Stadyumu'nda Giresunspor'u 3-1 yendi.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Deniz Türüç, 69. dakikada Junior Caiçara ve 78. dakikada Edin Visca kaydetti. GZT Giresunspor'un tek sayısı 28. dakikada Diarra'dan geldi. Bu sonucun ardından Başakşehir, yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı ve puanını 32 yaptı. Son 3 maçta 2. mağlubiyetini alan Giresunspor ise 22 puanda kaldı.

Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu

Emre Belözoğlu, Giresunspor, Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
19:10 Altay-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
19:04 Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:41 Son Dakika: Elektrik faturalarındaki TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
18:36 Türkiye'nin milli otomobili TOGG, fuar için yola çıktı
18:06 Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Slaven Bilic oturmaya hazırlanıyor.
17:34 Doğal gaz açma kapama bedellerine yüzde 55 zam geldi
17:34 Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik
17:33 İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu sabah itibariyle 1.75 milyar dolar bozduruldu
17:32 Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı
17:16 İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi
Dövizin düşüşü fındığı da etkiledi Dövizin düşüşü fındığı da etkiledi         
19:13
Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Adana Demirspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:05
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş: Alkollü içeceklerde ÖTV'nin kaldırılacağına dair duyumlar aldık         
15:50
Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor! Yargılanmasına başlanan Oyuncu Burak Özçivit hakkında 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor!         
15:18
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi Fenerbahçe'den Şenol Güneş sürprizi         
10:51
Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde Dolar düştü vatandaş fiyatlarda indirim bekliyor! Gözler zincir marketlerde         
10:29
Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı Önümüzdeki ay evlenmeyi planlayan Ece Ronay, hamile olduğunu açıkladı         
10:01
Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır Melih Gökçek: Şimdi sıra marketlerde, fiyatları düşürmeyen fırsatçıdır         
09:32
TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu TBB Başkanı anlattı: Dün gece birkaç saat içinde 1 milyar dolar bozduruldu         
09:22
Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı Türk Lirası'nın değer kazanmasını dünya basını son dakika olarak geçti: Erdoğan olağanüstü adımları açıkladı         
08:45
Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi Klipte rol icabı aşktan gerçek aşka: Melek Mosso ve Serkan Sağdıç sarmaş dolaş görüntülendi         
08:20
77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi 77 yaşındaki eşini öldüren yaşlı adamın inanılmaz gerekçesi: Beni aldatıyordu, hamileydi         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2021 19:18:31. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'in karşısında Giresunspor da mağlup oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement