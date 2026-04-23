Başakşehir, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor

23.04.2026 09:38
Başakşehir, 31. haftada Kasımpaşa'yı konuk ederek galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 30 müsabakada 13 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 48 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışın turuncu-lacivertli ekip, haftayı galibiyetle kapatarak yoluna kayıpsız devam etmeyi ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyor.

Başakşehir'de sarı kart cezalısı Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan kaptan Ömer Ali Şahiner, teknik direktör Nuri Şahin'in şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

Kasımpaşa, 31 puanla 13. sırada

Lacivert-beyazlı takım ise Süper Lig'in geride kalan 30 haftasında hanesine yazdırdığı 31 puanla 13. basamakta yer aldı.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan Kasımpaşa, 10'unda berabere kalırken, 13'ünden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Kümede kalma mücadelesi veren lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 3 mücadelede 7 puan topladı. Sahasında Zecorner Kayserispor ile Corendon Alanyaspor'u mağlup eden Kasımpaşa, deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı.

Lacivert-beyazlı ekipte kart cezası sona eren Rodrigo Becao ile Kerem Demirbay, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun tercih etmesi halinde müsabakada görev yapabilecek.

Son 11 maçın 9'unu Başakşehir kazandı

RAMS Başakşehir, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son 11 müsabakada 9 galibiyet elde etti. İki takım arasında 2020-2021 sezonundan bu yana oynanan 11 maçın 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

Kasımpaşa, Başakşehir karşısında son galibiyetini 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında 3-2'lik skorla aldı.

Kaynak: AA

Kırıkkale’de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı Kırıkkale'de belediye çalışanını öldüren şüpheli yakalandı
Sivas’ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu Sivas'ta yol kenarında havan topu mermisi bulundu
Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı Polisi karşısında gören firari hükümlü çoraplarıyla kaçtı, kıskıvrak yakalandı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı
İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi İran, biri İsrail ile bağlantılı iki gemiyi ele geçirdi
Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor Bu gece yarısı motorine 2 lira 33 kuruş indirim geliyor

09:50
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti
106 yıllık gurur! Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
09:38
Murat Ülker’in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
Murat Ülker'in sattığı fabrikada üretim 73 yıl sonra üretim durdu
09:27
Öğrencinin silah getirdiği okulda “şeffaf poşet“ önlemi
Öğrencinin silah getirdiği okulda "şeffaf poşet" önlemi
09:00
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
Akaryakıta sürpriz indirim! Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
08:55
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir’de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
Bakan Tekin 81 ilden çocuklarla Anıtkabir'de: Düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştiriyoruz
08:39
Beştepe’den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey’in oğlunun işlediğini işaret ediyor
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor
