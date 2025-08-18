Başakşehir - Kayserispor: 1-1 Beraberlik

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamada, oyunu tamamen kontrol ettiklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Süper Lig'e kazanarak başlamak istediklerini söyleyen Atan, "İlk maçımızdı. Ritim yakalayarak buraya geldik. Viking maçının öncesinde ve sonrasında oyuncularımız rahatsızlık yaşadı. Kadro rotasyonunu daraltan rahatsızlıklar oldu. Çok daha iyi oynayabilirdik. Oyunun tamamını kontrol ettik. Eksik olan üretkenlik ve 2. golü bulamamaktı. Devrede 2. golü bulmamız gerektiğini konuştuk ama olmadı. Daha iyi finaller ve vuruşlar yapabilirdik. Opoku'nun golü şanssızlık. Eline çarpan top doğal olarak iptal oldu. Maalesef çok fazla pozisyon vermeden, biz de çok üretken olmadan beraberlik golünü yedik. Kayserispor da iyi mücadele etti. Oyun anlamında iyi bir maç olmadı. Dinlenip toparlanmaya ihtiyacımız var. Perşembe günü ve sonraki perşembe de iki final maçımız olacak. Oraya hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Oyuncu değişiklerini erken yapabilsek maçı kontrol altında tutabilirdik"

İkinci yarıda daha iyi oynadıklarını belirten Çağdaş Atan, "Daha az oynayan oyuncularımızın uzun süreli sakatlıkları, şans bulan oyuncular sonlara doğru yorulmaya başladı. Golden önce müdahale etmek istiyorduk. Tam o anda beraberlik golünü yedik. O müdahale erken olsaydı maçı kontrol altında tutabilirdik. İkinci yarı eksik olan üretkenlik ve ikinci golü bulamamaktı. Maçı koparamadık. Kayserispor maçın içinde kaldı. Kayserispor, geçiş oyununu iyi oynayan bir takım. Cardoso, Mane, Aaron Opoku ve Ramazan Civelek gibi iyi geçiş yapan oyuncuları var. 2-0'a getiremeyince geçişle gol atma ihtimali olan bir rakibimiz vardı. Nitekim Cardoso güzel bir gol atıp bugün beraberlikle ayrılmamıza sebep oldu" diye konuştu. - İSTANBUL