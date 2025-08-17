Başakşehir, Kayserispor'a Karşı İyi Başladı

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Salih Mazlum, Osman Gökhan Bilir

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ebosele, Duarte, Jerome Opoku, Onur Bulut, Onur Ergün, Umut Güneş, Brnic, Deniz Türüç, Shomurodov, da Costa

Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Denswil, Carole, Jung, Ackah, Mendes, Aaron Opoku, Cardoso, Mane

Gol: Dk. 41 Brnic (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan RAMS Başakşehir-Zecorner Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi takım, 1-0 önde tamamladı.

14. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından da Costa'nın şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

28. dakikada ceza yayının gerisinden da Costa'nın kaleye gönderdiği plase vuruşta, kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

40. dakikada da Costa'dan aldığı pasla sol çaprazdan içe kat eden Brnic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşt,a top az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada RAMS Başakşehir golü buldu. Ceza sahası içinde Shomurodov'un pasıyla altıpasın sağında topla buluşan Onur Ergün, meşin yuvarlağı arka direğe ortaladı. Boş pozisyonda Brnic, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-0

RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.