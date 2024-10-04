Başakşehir - Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Başakşehir - Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Başakşehir - Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu

Yasin Kol, Süper Lig'de Başakşehir FK - Kayserispor maçını yönetecek. İlk kez bu sezon düdük çalacak.

04.10.2024 11:23
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Süper Lig'de Başakşehir FK ile Kayserispor arasında oynanacak müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Yasin Kol, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak.

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak olan Başakşehir FK - Kayserispor maçına Yasin kol atandı. Trabzon Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon ilk kez iki takımın maçında düdük çalacak. Yasin Kol; bugüne kadar 2 kez Başakşehir FK maçı yönetirken, 5 kez de Kayserispor maçında düdük çaldı. Başakşehir, Yasin Kol yönetimindeki maçlarda 1 kez kazanıp 1 kez kaybederken Kayserispor ise 2 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.

Yasin Kol; sarı kırmızılı takımın Alanyaspor ve Konyaspor'a yenildiği, Sivas 4 Eylül ve Kasımpaşa ile oynayıp kazandığı ve Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçları yönetmişti - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Başakşehir - Kayserispor Maçının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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