Başakşehir, La Fiorita ile deplasmanda rövanşa çıkacak - Son Dakika
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Başakşehir, La Fiorita ile deplasmanda rövanşa çıkacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul'da oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak. Turu geçmeleri durumunda Başakşehir, Iberia Tiflis-Partizani eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

31.07.2024 08:55
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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın San Marino'nun La Fiorita takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

San Marino Stadı'nda oynanacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

Müsabakayı İsveç Futbol Federasyonundan Granit Maqedonci yönetecek. Maqedonci'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Robin Wilde ile Simon Kristensson yapacak.

İstanbul'da iki takım arasında oynanan ilk mücadeleyi 6-1 kazanan Başakşehir, rövanş karşılaşmasına önemli avantajla çıkacak.

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Başakşehir'in olası yeni rakibi

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Başakşehir turu geçmesi durumunda 3. eleme turunda Iberia Tiflis (Gürcistan)-Partizani (Arnavutluk) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Iberia Tiflis ile Partizani arasında Gürcistan'da oynanan ilk maçı Tiflis ekibi 2-0 kazandı.

Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanş müsabakaları ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Başakşehir, La Fiorita ile deplasmanda rövanşa çıkacak - Son Dakika

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