Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Başakşehir ile anlaşan futbolcunun yarın imza atması bekleniyor.
Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında, Mesut Özil hakkında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Başakşehir resmi Twitter hesabı, Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkındaki sözlerine atıfta bulunarak "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" cümlelerini paylaştı.
Fenerbahçe resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı - Son Dakika