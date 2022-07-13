Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı - Son Dakika
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Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı

13.07.2022 16:21

Fenerbahçe, Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı. Dünya yıldızının yeni rotası ise Başakşehir oldu. İstanbul takımı, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Özil hakkındaki sözlerini resmi Twitter hesabından paylaşmasıyla spor dünyasının gündemine oturdu. Özil ile anlaşma sağlandı mı? İşte detaylar...

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Başakşehir ile anlaşan futbolcunun yarın imza atması bekleniyor.

Mesut Özil, Başakşehir'de! Yıldız futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor

ÇOK KONUŞULAN PAYLAŞIM

Başakşehir Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transfer ateşini yaktı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın 2018 yılında, Mesut Özil hakkında Alman gazetesi Bild'e verdiği röportajda kullandığı ifadeler gündeme bomba gibi düştü. Başakşehir resmi Twitter hesabı, Gümüşdağ'ın Mesut Özil hakkındaki sözlerine atıfta bulunarak "...birgün yollarımız Başakşehir'de kesişecek" cümlelerini paylaştı.

Mesut Özil, Başakşehir'de! Yıldız futbolcunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe resmi Twitter hesabından açıklama yaparak, "Kulübümüz ile Mesut Özil arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunuyor; Mesut Özil'e kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başakşehir, Mesut Özil'e kancayı attı mı? Kulüp, Göksel Gümüşdağ'ın 4 yıl önceki sözlerini yeniden paylaştı - Son Dakika
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